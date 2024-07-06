https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957901618.html

В Севастополе заработали бесплатные курсы оказания первой помощи

В Севастополе заработали бесплатные курсы оказания первой помощи - РИА Новости, 06.07.2024

В Севастополе заработали бесплатные курсы оказания первой помощи

Бесплатные курсы базовых навыков оказания первой помощи заработали в Севастополе, на занятиях побывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, об этом он... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:03

2024-07-06T18:03

2024-07-06T18:03

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Бесплатные курсы базовых навыков оказания первой помощи заработали в Севастополе, на занятиях побывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Эти курсы сегодня стартовали во всех муниципалитетах города, они проходят на базе наших школ. Я был в Балаклаве, в школе №25", - написал губернатор. Лекцию вели медики Елена и Павел Чуприновы, добавил он. Развожаев сообщил, что слушал лекцию с интересом, на занятиях была и практическая работа. Курсы введены в городе после ракетной атаки на пляж 23 июня решением правительства и заксобрания по просьбе горожан, напомнил губернатор. Тем не менее, на некоторых лекциях присутствовало всего несколько человек, отметил он. Губернатор призвал всех освежить в памяти навыки или узнать о них, курсы бесплатные. "Если вы не знаете, что делать, если перед вами лежит пострадавший и боитесь к нему подойти, если вы никогда не пробовали накладывать жгут или проводить сердечно-лёгочную реанимацию, - вы получите базовые навыки. Дай Бог, чтобы они вам никогда не пригодились. Но в критической ситуации вы сможете спасти чью-то жизнь" , - написал он. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240705/aviatsija-1957601790.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/memorial-1955195409.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев