В Севастополе заработали бесплатные курсы оказания первой помощи
Губернатор Севастополя Развожаев посетил бесплатные курсы оказания первой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Бесплатные курсы базовых навыков оказания первой помощи заработали в Севастополе, на занятиях побывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«
"Эти курсы сегодня стартовали во всех муниципалитетах города, они проходят на базе наших школ. Я был в Балаклаве, в школе №25", - написал губернатор.
Лекцию вели медики Елена и Павел Чуприновы, добавил он. Развожаев сообщил, что слушал лекцию с интересом, на занятиях была и практическая работа.
Курсы введены в городе после ракетной атаки на пляж 23 июня решением правительства и заксобрания по просьбе горожан, напомнил губернатор. Тем не менее, на некоторых лекциях присутствовало всего несколько человек, отметил он. Губернатор призвал всех освежить в памяти навыки или узнать о них, курсы бесплатные.
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
«
"Если вы не знаете, что делать, если перед вами лежит пострадавший и боитесь к нему подойти, если вы никогда не пробовали накладывать жгут или проводить сердечно-лёгочную реанимацию, - вы получите базовые навыки. Дай Бог, чтобы они вам никогда не пригодились. Но в критической ситуации вы сможете спасти чью-то жизнь" , - написал он.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.