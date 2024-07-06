https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957834340.html

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ 23 июня

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ 23 июня - РИА Новости, 06.07.2024

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ 23 июня

В больницах Севастополя остаются шесть пострадавших от ракетной атаки ВСУ 23 июня, за прошедшие двое суток выписаны три человека, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:20

2024-07-06T10:20

2024-07-06T10:50

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются шесть пострадавших от ракетной атаки ВСУ 23 июня, за прошедшие двое суток выписаны три человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.По данным на четверг и пятницу, в больницах города оставались девять пострадавших, детей среди них не было."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются шесть пациентов, все дети выписаны домой", - сообщил Развожаев.Он также отметил, что из московских клиник, куда были направлены 22 пострадавших, выписаны еще пять человек. Остающиеся на лечении 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести, отметил он.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240705/sevastopol-1957783207.html

севастополь

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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины