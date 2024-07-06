https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html

В Саратове при пожаре в общежитии погиб подросток

В Саратове при пожаре в общежитии погиб подросток - РИА Новости, 06.07.2024

В Саратове при пожаре в общежитии погиб подросток

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело по факту гибели подростка, который выпрыгнул из окна общежития при пожаре, сообщило региональное управление... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:33

2024-07-06T23:33

2024-07-06T23:33

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело по факту гибели подростка, который выпрыгнул из окна общежития при пожаре, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара в городе Саратове. Предварительно установлено, что 5 июля 2024 года в комнате квартиры общежития по улице Гвардейской города Саратова произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. Девятнадцатилетний юноша и 16-летний подросток, проживавший в комнате, выпрыгнули из окна до приезда пожарных. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Шестого июля 16-летний подросток скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что пожар произошел в комнате на третьем этаже пятиэтажного жилого здания по адресу: улица Гвардейская, 26. Возгорание было ликвидировано на площади 12 квадратных метров. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Ведомство по факту пожара проводит проверку, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

https://ria.ru/20240501/zamykanie-1943226364.html

https://ria.ru/20240629/sk-1956288396.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)