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В Румынии сообщили, что не нашли обломков якобы российских дронов - РИА Новости, 06.07.2024
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16:42 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/rumynija-1957883287.html
В Румынии сообщили, что не нашли обломков якобы российских дронов
В Румынии сообщили, что не нашли обломков якобы российских дронов - РИА Новости, 06.07.2024
В Румынии сообщили, что не нашли обломков якобы российских дронов
Министерство обороны Румынии сообщило, что направленные на поиск обломков якобы российских дронов на территории страны бригады не смогли ничего найти, поиски... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:42
2024-07-06T16:42
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило, что направленные на поиск обломков якобы российских дронов на территории страны бригады не смогли ничего найти, поиски будут продолжены. "На уровне структур министерства национальной обороны был издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что к этому часу отправленные на место поисковые бригады не выявили ничего подозрительного, поиски будут продолжаться в течение суток. Министерство подчеркивает, что в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуациях, возникающих в результате этих атак, оставаясь с ними в постоянном контакте. Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России, и добавили, что "мы рассматриваем демарш (Румынии) как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было". Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955377572.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, йенс столтенберг, нато
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Йенс Столтенберг, НАТО
В Румынии сообщили, что не нашли обломков якобы российских дронов

Минобороны Румынии заявило, что не смогло найти обломки якобы российских дронов

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны Румынии сообщило, что направленные на поиск обломков якобы российских дронов на территории страны бригады не смогли ничего найти, поиски будут продолжены.
«
"На уровне структур министерства национальной обороны был издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
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Отмечается, что к этому часу отправленные на место поисковые бригады не выявили ничего подозрительного, поиски будут продолжаться в течение суток.
Министерство подчеркивает, что в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуациях, возникающих в результате этих атак, оставаясь с ними в постоянном контакте.
Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства.
В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет фактов, что обнаруженные обломки беспилотника принадлежат России, и добавили, что "мы рассматриваем демарш (Румынии) как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было".
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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