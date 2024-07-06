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В Свердловской области нашли должника, укрывавшего от матери ребенка
В Свердловской области нашли должника, укрывавшего от матери ребенка - РИА Новости, 06.07.2024
В Свердловской области нашли должника, укрывавшего от матери ребенка
Судебные приставы, чтобы разыскать должника, который отказывался передавать ребенка по решению суда матери, печатали фотографии мужчины на квитанциях об оплате... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:06
2024-07-06T06:06
2024-07-06T06:06
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омская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Судебные приставы, чтобы разыскать должника, который отказывался передавать ребенка по решению суда матери, печатали фотографии мужчины на квитанциях об оплате коммунальных услуг в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. В ведомстве отметили, что зачастую требуется индивидуальный подход к поиску должников. При организации розыска учитываются категория исполнительного производства, мероприятия, которые предшествовали розыску, а также личность должника. "Например, в Свердловской области фотография разыскиваемого должника, который не исполнял решение суда о передаче малолетнего ребенка матери, размещалась на квитанциях об оплате коммунальных услуг", - сказали в ведомстве. В качестве другого примера в ведомстве рассказали о должнике в Омской области, которого удалось поймать, когда тот, подставив лестницу к конструкции баннера, пытался сорвать свою фотографию.
https://ria.ru/20240705/zakonoproekt-1957778693.html
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происшествия, свердловская область, россия, омская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Омская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В Свердловской области нашли должника, укрывавшего от матери ребенка
Укрывавшего ребенка от матери свердловчанина нашли по фото на квитанциях за ЖКУ