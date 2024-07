https://ria.ru/20240706/rassledovanie-1957940482.html

СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024

СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

Следственный комитет России будет расследовать информацию в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:05

2024-07-06T22:05

2024-07-06T22:20

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

родион мирошник

вооруженные силы украины

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849650147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b21892265b0620fe2f793b911d8af1d.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать информацию в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного, сообщило ведомство в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций.До этого американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.

https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, москва