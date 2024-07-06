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СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024
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22:05 06.07.2024 (обновлено: 22:20 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/rassledovanie-1957940482.html
СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024
СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного
Следственный комитет России будет расследовать информацию в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:05
2024-07-06T22:20
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать информацию в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного, сообщило ведомство в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций.До этого американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Москва
СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве раненого российского пленного

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Сотрудник Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать информацию в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций.
До этого американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного
Вчера, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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