ВСУ выпустили десять ракет по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 субботы выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным представительства, с 19.00 по 19.40 субботы украинские войска выпустили по Горловке пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. Также с 18.40 по 19.00 обстрелу подверглись Петровский район Донецка и посёлок Владимировка в ДНР - по ним в общей сложности украинские войска выпустили семь "натовских" снарядов аналогичного калибра, в том числе два кассетных.
Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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