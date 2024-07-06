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Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады - РИА Новости, 06.07.2024
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14:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/putin-1957859230.html
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады - РИА Новости, 06.07.2024
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:02
2024-07-06T14:02
россия
белград (город)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил, что их достижения подтвердили авторитет российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. B ходе престижных соревнований вы добились высоких результатов, продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплочённость. Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодёжи", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что труд преподавателей, наставников и неизменная поддержка родителей школьников также заслуживает благодарности и признания. "Желаю удачи в покорении новых вершин и в учёбе, и в жизни", - добавил Путин.
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россия, белград (город), владимир путин, общество
Россия, Белград (город), Владимир Путин, Общество
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады

Путин: достижения школьников подтвердили авторитет российского образования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил, что их достижения подтвердили авторитет российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. B ходе престижных соревнований вы добились высоких результатов, продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплочённость. Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодёжи", - говорится в телеграмме.
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Россияне завоевали 13 медалей на Европейской географической олимпиаде
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Президент подчеркнул, что труд преподавателей, наставников и неизменная поддержка родителей школьников также заслуживает благодарности и признания.
"Желаю удачи в покорении новых вершин и в учёбе, и в жизни", - добавил Путин.
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