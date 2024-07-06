https://ria.ru/20240706/putin-1957859230.html
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады - РИА Новости, 06.07.2024
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:02
2024-07-06T14:02
2024-07-06T14:02
россия
белград (город)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил, что их достижения подтвердили авторитет российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. B ходе престижных соревнований вы добились высоких результатов, продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплочённость. Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодёжи", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что труд преподавателей, наставников и неизменная поддержка родителей школьников также заслуживает благодарности и признания. "Желаю удачи в покорении новых вершин и в учёбе, и в жизни", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240703/olimpiada-1957133110.html
https://ria.ru/20231123/putin-1911440951.html
россия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белград (город), владимир путин, общество
Россия, Белград (город), Владимир Путин, Общество
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
Путин: достижения школьников подтвердили авторитет российского образования