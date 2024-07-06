https://ria.ru/20240706/putin-1957859230.html

Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады

Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады - РИА Новости, 06.07.2024

Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады

Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:02

2024-07-06T14:02

2024-07-06T14:02

россия

белград (город)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сборную команду школьников России, участвовавшую в 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде, отметил, что их достижения подтвердили авторитет российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. B ходе престижных соревнований вы добились высоких результатов, продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплочённость. Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодёжи", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что труд преподавателей, наставников и неизменная поддержка родителей школьников также заслуживает благодарности и признания. "Желаю удачи в покорении новых вершин и в учёбе, и в жизни", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240703/olimpiada-1957133110.html

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Дарья Буймова

россия, белград (город), владимир путин, общество