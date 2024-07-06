https://ria.ru/20240706/prokuratura-1957889097.html

Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево

Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024

Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:20

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

общество

аэрофлот

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае нарушений рассмотрит вопрос мер прокурорского реагирования, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот"."Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/aeroflot-1957594258.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, общество, аэрофлот