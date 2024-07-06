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Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024
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17:08 06.07.2024 (обновлено: 17:20 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/prokuratura-1957889097.html
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:08
2024-07-06T17:20
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
общество
аэрофлот
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае нарушений рассмотрит вопрос мер прокурорского реагирования, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот"."Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, общество, аэрофлот
Шереметьево (аэропорт), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Общество, Аэрофлот
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево

Транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов в Шереметьево

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае нарушений рассмотрит вопрос мер прокурорского реагирования, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот".
«
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Шереметьево (аэропорт)Московская межрегиональная транспортная прокуратураОбществоАэрофлот
 
 
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