https://ria.ru/20240706/prokuratura-1957889097.html
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево - РИА Новости, 06.07.2024
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:08
2024-07-06T17:08
2024-07-06T17:20
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
общество
аэрофлот
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет мониторинг ситуации в связи с задержками рейсов в аэропорту "Шереметьево" из-за погоды, в случае нарушений рассмотрит вопрос мер прокурорского реагирования, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в аэропорту "Шереметьево" на воскресенье, 7 июля, отменены 7 рейсов группы "Аэрофлот", 4 - перенесены. Все отмененные рейсы внутрироссийского сообщения. На сегодня после 16.00 мск в "Шереметьево" перенесены 28 рейсов, которые выполняет группа "Аэрофлот"."Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/aeroflot-1957594258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, общество, аэрофлот
Шереметьево (аэропорт), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Общество, Аэрофлот
Прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в Шереметьево
Транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками рейсов в Шереметьево