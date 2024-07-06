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В Приморье утонули три человека - РИА Новости, 06.07.2024
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14:43 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/primore-1957866802.html
В Приморье утонули три человека
В Приморье утонули три человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Приморье утонули три человека
Три человека утонули в субботу в поселке Ливадия в Приморье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Три человека утонули в субботу в поселке Ливадия в Приморье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "При купании на первом пляже утонул мужчина 1983 года рождения, его тело извлекли очевидцы... На втором пляже... троих мужчин при купании начало уносить в море. К приезду спасателей двое из них выбрались на берег самостоятельно, к сожалению, третий мужчина... утонул, его тело извлекли очевидцы. Еще одна гибель мужчины снова произошла на первом пляже, его тело также извлекли очевидцы", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По информации спасателей, на пляжах Ливадии наблюдается сильная отжимная волна. Два пляжа, где утонули люди, официально не открыты. Ливадийские пляжи пользуются популярностью у жителей края и туристов, здесь всегда много отдыхающих.
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новости - туризм, ливадия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости - Туризм, Ливадия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье утонули три человека

МЧС: в приморском поселке Ливадии за день утонули три человека

© РИА Новости / Михаил Мордасов  | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Три человека утонули в субботу в поселке Ливадия в Приморье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
«
"При купании на первом пляже утонул мужчина 1983 года рождения, его тело извлекли очевидцы... На втором пляже... троих мужчин при купании начало уносить в море. К приезду спасателей двое из них выбрались на берег самостоятельно, к сожалению, третий мужчина... утонул, его тело извлекли очевидцы. Еще одна гибель мужчины снова произошла на первом пляже, его тело также извлекли очевидцы", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По информации спасателей, на пляжах Ливадии наблюдается сильная отжимная волна. Два пляжа, где утонули люди, официально не открыты.
Ливадийские пляжи пользуются популярностью у жителей края и туристов, здесь всегда много отдыхающих.
Побережье Балтийского моря в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Новости - ТуризмЛивадияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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