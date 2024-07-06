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В Приморье утонули три человека
В Приморье утонули три человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Приморье утонули три человека
Три человека утонули в субботу в поселке Ливадия в Приморье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
2024-07-06T14:43
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Три человека утонули в субботу в поселке Ливадия в Приморье, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. "При купании на первом пляже утонул мужчина 1983 года рождения, его тело извлекли очевидцы... На втором пляже... троих мужчин при купании начало уносить в море. К приезду спасателей двое из них выбрались на берег самостоятельно, к сожалению, третий мужчина... утонул, его тело извлекли очевидцы. Еще одна гибель мужчины снова произошла на первом пляже, его тело также извлекли очевидцы", - сообщает ведомство в Telegram-канале. По информации спасателей, на пляжах Ливадии наблюдается сильная отжимная волна. Два пляжа, где утонули люди, официально не открыты. Ливадийские пляжи пользуются популярностью у жителей края и туристов, здесь всегда много отдыхающих.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, ливадия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости - Туризм, Ливадия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье утонули три человека
МЧС: в приморском поселке Ливадии за день утонули три человека