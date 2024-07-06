https://ria.ru/20240706/pozhary-1957833368.html

В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 13 134 гектара

В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 13 134 гектара - РИА Новости, 06.07.2024

В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 13 134 гектара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 84 природных пожара на площади 13 134 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:10

2024-07-06T10:10

2024-07-06T10:10

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 84 природных пожара на площади 13 134 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.07.2024 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 13 134 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории России было зафиксировано 326 лесных пожаров на площади 621 668 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 95 пожаров на 449 292 гектарах.

https://ria.ru/20240701/pozhar-1956627992.html

россия

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии