https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html

В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами

В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами - РИА Новости, 06.07.2024

В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами

Ухудшение обстановки с природными пожарами прогнозируется на этой неделе на территории трех федеральных округов России из-за сложившихся погодных условий,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:52

2024-07-06T02:52

2024-07-06T02:52

россия

красноярский край

чукотский автономный округ

внии гочс

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ухудшение обстановки с природными пожарами прогнозируется на этой неделе на территории трех федеральных округов России из-за сложившихся погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В отдельных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Иркутской области и Южного федерального округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать природным пожарам и ухудшению обстановки", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.

https://ria.ru/20240706/lesa-1957809043.html

россия

красноярский край

чукотский автономный округ

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россия, красноярский край, чукотский автономный округ, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия