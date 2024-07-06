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В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами - РИА Новости, 06.07.2024
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02:52 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html
В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами
В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами - РИА Новости, 06.07.2024
В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами
Ухудшение обстановки с природными пожарами прогнозируется на этой неделе на территории трех федеральных округов России из-за сложившихся погодных условий,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:52
2024-07-06T02:52
россия
красноярский край
чукотский автономный округ
внии гочс
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ухудшение обстановки с природными пожарами прогнозируется на этой неделе на территории трех федеральных округов России из-за сложившихся погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В отдельных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Иркутской области и Южного федерального округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать природным пожарам и ухудшению обстановки", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.
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красноярский край
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россия, красноярский край, чукотский автономный округ, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Красноярский край, Чукотский автономный округ, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России, Происшествия
В трех федеральных округах прогнозируют ухудшение обстановки с пожарами

ВНИИ ГОЧС: на этой неделе в трех федеральных округах ожидаются природные пожары

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ухудшение обстановки с природными пожарами прогнозируется на этой неделе на территории трех федеральных округов России из-за сложившихся погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В отдельных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Иркутской области и Южного федерального округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать природным пожарам и ухудшению обстановки", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что заинтересованным органам РСЧС уже рекомендовано принять данную информацию к сведению для проведения превентивных мероприятий.
 
РоссияКрасноярский крайЧукотский автономный округВНИИ ГОЧСПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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