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На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников - РИА Новости, 06.07.2024
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников
Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:46
2024-07-06T20:46
2024-07-06T20:46
происшествия
павловский район
краснодарский край
ейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщил районный глава Роман Парахин. Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом. "Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", - написал Парахин в Telegram-канале. Искренняя благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий.
https://ria.ru/20240705/pvo-1957546684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павловский район, краснодарский край, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Павловский район, Краснодарский край, Ейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников
На Кубани на нефтебазе в Павловском районе потушили пожар после атаки дронов