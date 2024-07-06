https://ria.ru/20240706/pozhar-1957928995.html

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников - РИА Новости, 06.07.2024

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотников

Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:46

2024-07-06T20:46

2024-07-06T20:46

происшествия

павловский район

краснодарский край

ейск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщил районный глава Роман Парахин. Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом. "Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", - написал Парахин в Telegram-канале. Искренняя благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий.

https://ria.ru/20240705/pvo-1957546684.html

павловский район

краснодарский край

ейск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павловский район, краснодарский край, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)