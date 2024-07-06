https://ria.ru/20240706/pozhar-1957920436.html
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками - РИА Новости, 06.07.2024
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:08
2024-07-06T20:08
2024-07-06T20:08
происшествия
аксай
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Склад с покрышками по адресу Западная, 5А в Аксае загорелся на площади 200 квадратных метров в субботу вечером. Огонь удалось локализовать. "Открытое горение ликвидировано" - сказал представитель ведомства. Огонь тушили 17 человек и шесть единиц техники.
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аксай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аксай, ростовская область, россия
Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками