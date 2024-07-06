https://ria.ru/20240706/pozhar-1957920436.html

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками - РИА Новости, 06.07.2024

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе с покрышками

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:08

2024-07-06T20:08

2024-07-06T20:08

происшествия

аксай

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Склад с покрышками по адресу Западная, 5А в Аксае загорелся на площади 200 квадратных метров в субботу вечером. Огонь удалось локализовать. "Открытое горение ликвидировано" - сказал представитель ведомства. Огонь тушили 17 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20240611/pozhar-1952283106.html

аксай

ростовская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, аксай, ростовская область, россия