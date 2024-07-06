https://ria.ru/20240706/pozhar-1957913732.html
В Ростовской области загорелся склад с покрышками
В Ростовской области загорелся склад с покрышками - РИА Новости, 06.07.2024
В Ростовской области загорелся склад с покрышками
Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:27
2024-07-06T19:27
2024-07-06T19:27
происшествия
аксай
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. В 18.21 пожар был локализован. Огонь тушат 17 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936958578.html
аксай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аксай, ростовская область, россия
Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся склад с покрышками
В Ростовской области загорелся склад с покрышками