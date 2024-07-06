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В Ростовской области загорелся склад с покрышками - РИА Новости, 06.07.2024
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19:27 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957913732.html
В Ростовской области загорелся склад с покрышками
В Ростовской области загорелся склад с покрышками - РИА Новости, 06.07.2024
В Ростовской области загорелся склад с покрышками
Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:27
2024-07-06T19:27
происшествия
аксай
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. В 18.21 пожар был локализован. Огонь тушат 17 человек и шесть единиц техники.
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происшествия, аксай, ростовская область, россия
Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся склад с покрышками

В Ростовской области загорелся склад с покрышками

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
В 18.21 пожар был локализован.
Огонь тушат 17 человек и шесть единиц техники.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Ростове-на-Дону загорелся склад
31 марта, 16:19
 
ПроисшествияАксайРостовская областьРоссия
 
 
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