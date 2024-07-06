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В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании
Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:29
2024-07-06T17:29
2024-07-06T17:47
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в субботу МЧС России сообщало, что утеплитель и кровля двухэтажного административного здания загорелись на Люблинской улице в Москве на 250 квадратных метрах. Позже пожар локализовали на 300 квадратных метрах. "Пожар на юго-востоке столицы полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 70 специалистов и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании
МЧС: на юго-востоке Москвы потушили пожар, где горели утеплитель и кровля здания