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В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании

В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании

Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:29

2024-07-06T17:29

2024-07-06T17:47

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в субботу МЧС России сообщало, что утеплитель и кровля двухэтажного административного здания загорелись на Люблинской улице в Москве на 250 квадратных метрах. Позже пожар локализовали на 300 квадратных метрах. "Пожар на юго-востоке столицы полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 70 специалистов и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik