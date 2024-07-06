Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 06.07.2024 (обновлено: 17:47 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957893211.html
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании
Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:29
2024-07-06T17:47
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957896902_31:0:731:394_1920x0_80_0_0_a49cdc4590320981f0940ae5bced9650.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в субботу МЧС России сообщало, что утеплитель и кровля двухэтажного административного здания загорелись на Люблинской улице в Москве на 250 квадратных метрах. Позже пожар локализовали на 300 квадратных метрах. "Пожар на юго-востоке столицы полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 70 специалистов и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957896902_228:0:753:394_1920x0_80_0_0_1e35e0009568c3e34e57ae90c6cc5b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве потушили пожар в двухэтажном административном здании

МЧС: на юго-востоке Москвы потушили пожар, где горели утеплитель и кровля здания

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в двухэтажном административном здании в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в двухэтажном административном здании в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в двухэтажном административном здании в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушили на юго-востоке Москве, где горели утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в субботу МЧС России сообщало, что утеплитель и кровля двухэтажного административного здания загорелись на Люблинской улице в Москве на 250 квадратных метрах. Позже пожар локализовали на 300 квадратных метрах.
«
"Пожар на юго-востоке столицы полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 70 специалистов и 22 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала