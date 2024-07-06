https://ria.ru/20240706/pozhar-1957888852.html

В турецком Измире вспыхнул лесной пожар

В турецком Измире вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 06.07.2024

В турецком Измире вспыхнул лесной пожар

Четыре самолета, пять вертолетов тушат лесной пожар в турецком Измире на западе страны, пишет газета Birgün. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:08

2024-07-06T17:08

в мире

измир

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Четыре самолета, пять вертолетов тушат лесной пожар в турецком Измире на западе страны, пишет газета Birgün. "Лесной пожар возник по неустановленной пока причине около 15.30 (совпадает с мск) на плато Субатан в сельском районе Артичак в Измире Эдемиш. В район были направлены 4 самолета, 5 вертолетов, 20 наземных транспортных средств, 6 машин для подвоза воды, 4 бульдозера и 4 наземные бригады Регионального управления лесного хозяйства Измира", - пишет издание. Отмечается, что работы по тушению огня начались спустя 10 минут после начала пожара. Пламя тушат с воздуха и с суши.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957822977.html

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в мире, измир