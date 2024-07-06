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На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании - РИА Новости, 06.07.2024
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17:02 06.07.2024
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На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании - РИА Новости, 06.07.2024
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании
Спасатели локализовали пожар на юго-востоке Москвы на 300 квадратных метрах, где горит утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:02
2024-07-06T17:02
происшествия
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россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на юго-востоке Москвы на 300 квадратных метрах, где горит утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Москве локализовали на 300 квадратных метрах. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники. Ранее в субботу МЧС России сообщало о возгорании утеплителя и кровли в двухэтажном здании на площади в 250 "квадратов" на Люблинской улице. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании

В Москве локализовали пожар на 300 квадратных метрах в 2-этажном здании

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на юго-востоке Москвы на 300 квадратных метрах, где горит утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"Пожар в Москве локализовали на 300 квадратных метрах. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники.
Ранее в субботу МЧС России сообщало о возгорании утеплителя и кровли в двухэтажном здании на площади в 250 "квадратов" на Люблинской улице. Сведений о пострадавших не поступало.
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