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На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании

На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании - РИА Новости, 06.07.2024

На юго-востоке Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании

Спасатели локализовали пожар на юго-востоке Москвы на 300 квадратных метрах, где горит утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:02

2024-07-06T17:02

2024-07-06T17:02

происшествия

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на юго-востоке Москвы на 300 квадратных метрах, где горит утеплитель и кровля двухэтажного здания, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Москве локализовали на 300 квадратных метрах. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники. Ранее в субботу МЧС России сообщало о возгорании утеплителя и кровли в двухэтажном здании на площади в 250 "квадратов" на Люблинской улице. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)