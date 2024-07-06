https://ria.ru/20240706/pozhar-1957879217.html

В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания

В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания

Утеплитель и кровля двухэтажного здания загорелись на 250 квадратных метрах на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:18

2024-07-06T16:18

2024-07-06T16:24

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Утеплитель и кровля двухэтажного здания загорелись на 250 квадратных метрах на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале."На Люблинской улице горит утеплитель и кровля 2-этажного административного здания, примыкающего к автосалону. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 44 специалиста и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957515799.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)