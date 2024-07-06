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В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания
В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания
Утеплитель и кровля двухэтажного здания загорелись на 250 квадратных метрах на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:18
2024-07-06T16:18
2024-07-06T16:24
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Утеплитель и кровля двухэтажного здания загорелись на 250 квадратных метрах на Люблинской улице на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале."На Люблинской улице горит утеплитель и кровля 2-этажного административного здания, примыкающего к автосалону. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 44 специалиста и 12 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания
МЧС: на юго-востоке Москвы загорелись утеплитель и кровля двухэтажного здания