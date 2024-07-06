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В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили - РИА Новости, 06.07.2024
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12:49 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957849739.html
В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили
В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили - РИА Новости, 06.07.2024
В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили
Пожар потушен в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из которого эвакуировали 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:49
2024-07-06T12:49
происшествия
россия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушен в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из которого эвакуировали 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в реабилитационном центре на улице Новороссийской, 6 поступила в МЧС в 9.01 мск. Из здания эвакуированы 35 человек. Погибших и пострадавших нет. В 9.23 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 9 квадратных метров. "Полная ликвидация в 10.56 (9.56 мск)", - сообщили в региональном главке МЧС России. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957799681.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили

ГУМЧС России: в Самаре потушили пожар в реабилитационном центре

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушен в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из которого эвакуировали 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
Информация о пожаре в реабилитационном центре на улице Новороссийской, 6 поступила в МЧС в 9.01 мск. Из здания эвакуированы 35 человек. Погибших и пострадавших нет. В 9.23 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 9 квадратных метров.
«
"Полная ликвидация в 10.56 (9.56 мск)", - сообщили в региональном главке МЧС России.
Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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