https://ria.ru/20240706/pozhar-1957849739.html

В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили

В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили - РИА Новости, 06.07.2024

В Самаре пожар в реабилитационном центре потушили

Пожар потушен в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из которого эвакуировали 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:49

2024-07-06T12:49

2024-07-06T12:49

происшествия

россия

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Пожар потушен в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из которого эвакуировали 35 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в реабилитационном центре на улице Новороссийской, 6 поступила в МЧС в 9.01 мск. Из здания эвакуированы 35 человек. Погибших и пострадавших нет. В 9.23 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 9 квадратных метров. "Полная ликвидация в 10.56 (9.56 мск)", - сообщили в региональном главке МЧС России. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240705/pozhar-1957799681.html

россия

самара

самарская область

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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)