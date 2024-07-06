https://ria.ru/20240706/pozhar-1957843075.html

Семь пожаров в Якутии находятся на особом контроле МЧС

Семь пожаров в Якутии находятся на особом контроле МЧС - РИА Новости, 06.07.2024

Семь пожаров в Якутии находятся на особом контроле МЧС

На особом контроле МЧС России находятся семь природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), в некоторых районах для тушения применяют самолет Бе-200, РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:47

2024-07-06T11:47

2024-07-06T11:47

происшествия

россия

якутск

олекминский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На особом контроле МЧС России находятся семь природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), в некоторых районах для тушения применяют самолет Бе-200, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "На особом контроле МЧС России находятся семь природных пожаров. В настоящее время наиболее сложная обстановка сохраняется в Олекминском и Вилюйском районах. В Вилюйском районе применяется самолет Бе-200 МЧС России, произведено 12 сбросов общим объемом 112 тонн воды. Авиация продолжит работу у сёла Кысыл-сыр. В случае ухудшения обстановки в готовности находятся пять сводных отрядов и аэромобильная группировка ведомства, также в Якутске дислоцируются три воздушных борта МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Олекминском районе площадь пожара составляет 7600 гектаров, на тушении пожара задействовано более 90 человек, имеется естественная преграда в виде реки, озёр и протоки. Также у cела Хани Нерюнгринского района пожар действует на сопке, вокруг которой проложена минерализованная полоса, площадь пожара составляет 1178 гектаров, на тушении задействовано 40 человек и три единицы техники, для защиты населенного пункта находится в готовности к применению пожарный поезд. "За минувшие сутки на территории Якутии отработано и исследовано 27 проб атмосферного воздуха на территории Мирнинского, Нерюнгринского, Оймяконского, Алданского районов и городе Якутск. По результатам исследований превышение ПДК не зарегистрировано", - подчеркнули в пресс-службе. Помимо этого, сотрудники МЧС РФ проводят мониторинг задымленности в населенных пунктах. По данным космического мониторинга задымленность наблюдается в 10 населенных пунктах, случаев отравления угарным газом нет. "По оперативным данным Авиалесоохраны на территории республики действует 108 природных пожара, на общей площади пройденной огнём свыше 307 тысяч гектар. За сутки ликвидировано 27 природных пожаров, на общей площади свыше 13,7 тысячи гектар. На тушение привлечено более 1,6 тысячи человек и 77 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС", - добавили в пресс-службе МЧС РФ.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html

россия

якутск

олекминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, якутск, олекминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, природные пожары в россии