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В Самаре загорелся реабилитационный центр
В Самаре загорелся реабилитационный центр - РИА Новости, 06.07.2024
В Самаре загорелся реабилитационный центр
Пожар произошел в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из здания эвакуированы 35 человек, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:17
2024-07-06T10:17
2024-07-06T10:17
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 6 июл - РИА Новости. Пожар произошел в реабилитационном центре на улице Новороссийской в Самаре, из здания эвакуированы 35 человек, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. "В 10.01 (9.01 мск) 6.07.2024 в ОДС главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в реабилитационном центре по адресу: городской округ Самара, Железнодорожный район, улица Новороссийская, 6. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности... были эвакуированы 35 человек", - говорится в сообщении ведомства. В 9.23 мск была объявлена ликвидация открытого горения на площади 9 квадратных метрах. Пожарные работают по повышенному рангу вызова. Для тушения привлечены 40 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелся реабилитационный центр
В реабилитационном центре в Самаре произошел пожар, 35 человек эвакуировали