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Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
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23:17 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozdravlenie-1957947483.html
Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах
Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:17
2024-07-06T23:17
в мире
иран
никарагуа
куба
масуд пезешкиан
али хаменеи
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив уверенность в укреплении мира и процветания в этой стране под его руководством. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Поздравляем Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Уверены, что под его руководством иранский народ продолжит строить в стране мир и процветание. Подтверждаем готовность продолжать укреплять узы дружбы и сотрудничества между странами", - написал президент Кубы в своем блоге в Х. Правительство Никарагуа, в свою очередь, направило поздравления на имя аятоллы Али Хаменеи и избранного президента Пезешкиана, отметив общие ценности двух стран, идеалы революции, веры и семьи. "От имени никарагуанских семей, нашего правительства и каждого из нас примите, братья и превосходительства, верховный лидер аятолла Сайид Али Хаменеи и избранный президент Масуд Пезешкиан, заверения в нашей твердой поддержке чаяний и прав ... вашего народа", - говорится в тексте сообщения, которое опубликовало издание El 19 Digital.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
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в мире, иран, никарагуа, куба, масуд пезешкиан, али хаменеи, мигель диас-канель бермудес
В мире, Иран, Никарагуа, Куба, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах

Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив уверенность в укреплении мира и процветания в этой стране под его руководством.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
Вчера, 07:47
"Поздравляем Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Уверены, что под его руководством иранский народ продолжит строить в стране мир и процветание. Подтверждаем готовность продолжать укреплять узы дружбы и сотрудничества между странами", - написал президент Кубы в своем блоге в Х.
Правительство Никарагуа, в свою очередь, направило поздравления на имя аятоллы Али Хаменеи и избранного президента Пезешкиана, отметив общие ценности двух стран, идеалы революции, веры и семьи.
"От имени никарагуанских семей, нашего правительства и каждого из нас примите, братья и превосходительства, верховный лидер аятолла Сайид Али Хаменеи и избранный президент Масуд Пезешкиан, заверения в нашей твердой поддержке чаяний и прав ... вашего народа", - говорится в тексте сообщения, которое опубликовало издание El 19 Digital.
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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В миреИранНикарагуаКубаМасуд ПезешкианАли ХаменеиМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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