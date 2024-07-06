Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах
Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив уверенность в укреплении мира и процветания в этой стране под его руководством.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
"Поздравляем Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Уверены, что под его руководством иранский народ продолжит строить в стране мир и процветание. Подтверждаем готовность продолжать укреплять узы дружбы и сотрудничества между странами", - написал президент Кубы в своем блоге в Х.
Правительство Никарагуа, в свою очередь, направило поздравления на имя аятоллы Али Хаменеи и избранного президента Пезешкиана, отметив общие ценности двух стран, идеалы революции, веры и семьи.
"От имени никарагуанских семей, нашего правительства и каждого из нас примите, братья и превосходительства, верховный лидер аятолла Сайид Али Хаменеи и избранный президент Масуд Пезешкиан, заверения в нашей твердой поддержке чаяний и прав ... вашего народа", - говорится в тексте сообщения, которое опубликовало издание El 19 Digital.