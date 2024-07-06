https://ria.ru/20240706/pozdravlenie-1957947483.html

Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах

Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024

Куба и Никарагуа поздравили Пезешкиана с победой на выборах

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:17

2024-07-06T23:17

2024-07-06T23:17

в мире

иран

никарагуа

куба

масуд пезешкиан

али хаменеи

мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, а также правительство Никарагуа поздравили Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, выразив уверенность в укреплении мира и процветания в этой стране под его руководством. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Поздравляем Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Уверены, что под его руководством иранский народ продолжит строить в стране мир и процветание. Подтверждаем готовность продолжать укреплять узы дружбы и сотрудничества между странами", - написал президент Кубы в своем блоге в Х. Правительство Никарагуа, в свою очередь, направило поздравления на имя аятоллы Али Хаменеи и избранного президента Пезешкиана, отметив общие ценности двух стран, идеалы революции, веры и семьи. "От имени никарагуанских семей, нашего правительства и каждого из нас примите, братья и превосходительства, верховный лидер аятолла Сайид Али Хаменеи и избранный президент Масуд Пезешкиан, заверения в нашей твердой поддержке чаяний и прав ... вашего народа", - говорится в тексте сообщения, которое опубликовало издание El 19 Digital.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, никарагуа, куба, масуд пезешкиан, али хаменеи, мигель диас-канель бермудес