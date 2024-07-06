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Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране - РИА Новости, 06.07.2024

Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поздравил Масуда Пезешкиана с победой во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:57

2024-07-06T14:57

2024-07-06T14:57

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иран

масуд пезешкиан

мухаммед бен заед аль нахайян

саид джалили

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ДУБАЙ, 6 июл - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поздравил Масуда Пезешкиана с победой во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. "Я желаю ему успеха в службе на благо своей страны и исполнении стремлений ее народа. С нетерпением жду совместной работы на благо наших стран и наших народов", - написал шейх Мухаммед бен Заед на своей странице в соцсети Х. Также свои официальные послания с поздравлениями Пезешкиану направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оаэ, иран, масуд пезешкиан, мухаммед бен заед аль нахайян, саид джалили