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Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране - РИА Новости, 06.07.2024
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14:57 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozdravlenie-1957868835.html
Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране
Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране - РИА Новости, 06.07.2024
Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поздравил Масуда Пезешкиана с победой во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:57
2024-07-06T14:57
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масуд пезешкиан
мухаммед бен заед аль нахайян
саид джалили
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ДУБАЙ, 6 июл - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поздравил Масуда Пезешкиана с победой во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. "Я желаю ему успеха в службе на благо своей страны и исполнении стремлений ее народа. С нетерпением жду совместной работы на благо наших стран и наших народов", - написал шейх Мухаммед бен Заед на своей странице в соцсети Х. Также свои официальные послания с поздравлениями Пезешкиану направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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в мире, оаэ, иран, масуд пезешкиан, мухаммед бен заед аль нахайян, саид джалили
В мире, ОАЭ, Иран, Масуд Пезешкиан, Мухаммед бен Заед Аль Нахайян, Саид Джалили
Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

Президент ОАЭ поздравил Пезешкиана с победой на выборах в Иране

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
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ДУБАЙ, 6 июл - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поздравил Масуда Пезешкиана с победой во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране.
«
"Я желаю ему успеха в службе на благо своей страны и исполнении стремлений ее народа. С нетерпением жду совместной работы на благо наших стран и наших народов", - написал шейх Мухаммед бен Заед на своей странице в соцсети Х.
Также свои официальные послания с поздравлениями Пезешкиану направили вице-президенты ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и Мансур бен Заед Аль Нахайян, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
Вчера, 07:47
 
В миреОАЭИранМасуд ПезешкианМухаммед бен Заед Аль НахайянСаид Джалили
 
 
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