https://ria.ru/20240706/pozdravlenie-1957867115.html

Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах

Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024

Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:47

2024-07-06T14:47

2024-07-06T14:47

в мире

цены на нефть

иран

саудовская аравия

масуд пезешкиан

салман бен абдель азиз аль сауд

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ДОХА, 6 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений между странами, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "По случаю вашей победы на президентских выборах в Исламской Республике Иран мы рады передать вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, рассчитывая на дальнейшее развитие отношений между нашими братскими странами и народами и продолжая координацию и консультации в целях укрепления регионального и международного мира и безопасности", - приводит агентство текст поздравления, направленного Пезешкиану саудовским королем. В свою очередь, наследный принц передал "искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, дальнейшего прогресса и процветания" Ирану и "братскому народу" этой страны. Он подчеркнул "стремление к развитию и углублению отношений", которые объединяют два государства и два народа, служа их общим интересам.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

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Наталья Макарова

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