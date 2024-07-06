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Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
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14:47 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pozdravlenie-1957867115.html
Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах
Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:47
2024-07-06T14:47
в мире
цены на нефть
иран
саудовская аравия
масуд пезешкиан
салман бен абдель азиз аль сауд
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ДОХА, 6 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений между странами, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "По случаю вашей победы на президентских выборах в Исламской Республике Иран мы рады передать вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, рассчитывая на дальнейшее развитие отношений между нашими братскими странами и народами и продолжая координацию и консультации в целях укрепления регионального и международного мира и безопасности", - приводит агентство текст поздравления, направленного Пезешкиану саудовским королем. В свою очередь, наследный принц передал "искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, дальнейшего прогресса и процветания" Ирану и "братскому народу" этой страны. Он подчеркнул "стремление к развитию и углублению отношений", которые объединяют два государства и два народа, служа их общим интересам.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
иран
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в мире, цены на нефть, иран, саудовская аравия, масуд пезешкиан, салман бен абдель азиз аль сауд, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Цены на нефть, Иран, Саудовская Аравия, Масуд Пезешкиан, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах

Саудовский король и наследный принц поздравили Пезешкиана с победой на выборах

© AP Photo / Yoan ValatКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
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ДОХА, 6 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений между странами, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
«
"По случаю вашей победы на президентских выборах в Исламской Республике Иран мы рады передать вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, рассчитывая на дальнейшее развитие отношений между нашими братскими странами и народами и продолжая координацию и консультации в целях укрепления регионального и международного мира и безопасности", - приводит агентство текст поздравления, направленного Пезешкиану саудовским королем.
В свою очередь, наследный принц передал "искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, дальнейшего прогресса и процветания" Ирану и "братскому народу" этой страны. Он подчеркнул "стремление к развитию и углублению отношений", которые объединяют два государства и два народа, служа их общим интересам.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
Вчера, 07:47
 
В миреЦены на нефтьИранСаудовская АравияМасуд ПезешкианСалман бен Абдель Азиз Аль СаудМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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