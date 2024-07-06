Саудовский король поздравил Пезешкиана с победой на выборах
Саудовский король и наследный принц поздравили Пезешкиана с победой на выборах
© AP Photo / Yoan ValatКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
© AP Photo / Yoan Valat
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
ДОХА, 6 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили нового президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений между странами, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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"По случаю вашей победы на президентских выборах в Исламской Республике Иран мы рады передать вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, рассчитывая на дальнейшее развитие отношений между нашими братскими странами и народами и продолжая координацию и консультации в целях укрепления регионального и международного мира и безопасности", - приводит агентство текст поздравления, направленного Пезешкиану саудовским королем.
В свою очередь, наследный принц передал "искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, дальнейшего прогресса и процветания" Ирану и "братскому народу" этой страны. Он подчеркнул "стремление к развитию и углублению отношений", которые объединяют два государства и два народа, служа их общим интересам.