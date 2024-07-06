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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Украинские войска обстреляли несколько сел Херсонской области, ранены два пенсионера, им оказывается помощь, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:24
2024-07-06T21:24
2024-07-06T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько сел Херсонской области, ранены два пенсионера, им оказывается помощь, сообщил губернатор области Владимир Сальдо."Вследствие обстрелов жилого сектора со стороны киевских боевиков в селе Каиры Горностаевского МО осколками ранен 77-летний мужчина, а в поселке городского типа Великая Лепетиха — 63-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - написал Сальдо в своем Telegram–канале.В Алешкинском округе был обстрелян дачный кооператив "Экспресс", где постоянно проживают около 30 человек, сообщил губернатор. Противник повторным обстрелом попытался попасть по спасателям, прибывшим на тушение горящих дач, но благодаря принятым мерам безопасности дачники и пожарные не пострадали, однако сгорели несколько жилых и хозяйственных построек, сообщил он."Стрелять по мирным людям и гражданским специалистам, старикам и женщинам — вот то, что только и могут делать террористы киевского режима, когда дела у них на фронте плачевны", - констатировал он.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Сальдо: два пенсионера ранены при обстреле нескольких сел в Херсонской области