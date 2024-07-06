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В Минтруде назвали размер единого пособия на детей - РИА Новости, 06.07.2024
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14:41 06.07.2024 (обновлено: 21:47 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/posobie-1957866419.html
В Минтруде назвали размер единого пособия на детей
В Минтруде назвали размер единого пособия на детей - РИА Новости, 06.07.2024
В Минтруде назвали размер единого пособия на детей
Ежемесячное единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей в месяц, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:41
2024-07-06T21:47
общество
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МУРОМ, 6 июл — РИА Новости. Ежемесячное единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей в месяц, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "(Единое пособие. — Прим. ред.) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей. — Прим. ред.) ежемесячно. То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях", — сказал Котяков во время демографического форума "Россия — семья семей" в Муроме. Он отметил, что ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 триллиона рублей. В начале мая Котяков сообщил, что единое пособие помогло снизить показатель бедности в России до 8,5%. При этом целевой ориентир уровня бедности — ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.
https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html
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общество, россия, муром, антон котяков
Общество, Россия, Муром, Антон Котяков
В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

Котяков: единое пособие на детей составляет около 15 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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МУРОМ, 6 июл — РИА Новости. Ежемесячное единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей в месяц, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"(Единое пособие. — Прим. ред.) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей. — Прим. ред.) ежемесячно. То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях", — сказал Котяков во время демографического форума "Россия — семья семей" в Муроме.
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Он отметил, что ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 триллиона рублей.
В начале мая Котяков сообщил, что единое пособие помогло снизить показатель бедности в России до 8,5%. При этом целевой ориентир уровня бедности — ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.
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