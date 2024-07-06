https://ria.ru/20240706/posobie-1957866419.html

В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

В Минтруде назвали размер единого пособия на детей - РИА Новости, 06.07.2024

В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

Ежемесячное единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей в месяц, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:41

2024-07-06T14:41

2024-07-06T21:47

общество

россия

муром

антон котяков

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МУРОМ, 6 июл — РИА Новости. Ежемесячное единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 тысяч рублей в месяц, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "(Единое пособие. — Прим. ред.) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей. — Прим. ред.) ежемесячно. То есть достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях", — сказал Котяков во время демографического форума "Россия — семья семей" в Муроме. Он отметил, что ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 триллиона рублей. В начале мая Котяков сообщил, что единое пособие помогло снизить показатель бедности в России до 8,5%. При этом целевой ориентир уровня бедности — ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, муром, антон котяков