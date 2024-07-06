https://ria.ru/20240706/pogoda-1957837074.html

В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков

В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков - РИА Новости, 06.07.2024

В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков

В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:41

2024-07-06T10:41

2024-07-06T10:41

общество

московская область (подмосковье)

клин

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный максимум более чем в четыре раза, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В ряде подмосковных городов при прохождении фронта были перекрыты суточные максимумы количества осадков. В частности, 5 июля в Клину за сутки выпал 61 миллиметр, прежний рекорд 1958 года был перекрыт более чем в четыре раза. Пал суточный рекорд и в Черустях, который составлял всего 18,5 миллиметра и принадлежал 1964 году", - написала Позднякова. Синоптик рассказала, что холодный атмосферный фронт в ночь на субботу еще "поливал" Москву и Московскую область. Наибольшее количество осадков выпало в восточных районах. Самый сильный дождь ночью прошел в поселке Черусти - 41 миллиметр, в Серебряных Прудах выпало 24 миллиметра, а в Коломне - 15 миллиметров. "На западе Подмосковья дожди были в основном небольшие. И порывистый ветер ночью сохранялся еще на юго-востоке Подмосковья, в Черустях в полночь скорость ветра достигала 19 метров в секунду", - пояснила специалист.

https://ria.ru/20240705/moskva-1957715866.html

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956973670.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), клин, москва, татьяна позднякова