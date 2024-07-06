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В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков - РИА Новости, 06.07.2024
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10:41 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pogoda-1957837074.html
В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков
В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков - РИА Новости, 06.07.2024
В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков
В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:41
2024-07-06T10:41
общество
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клин
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татьяна позднякова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный максимум более чем в четыре раза, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В ряде подмосковных городов при прохождении фронта были перекрыты суточные максимумы количества осадков. В частности, 5 июля в Клину за сутки выпал 61 миллиметр, прежний рекорд 1958 года был перекрыт более чем в четыре раза. Пал суточный рекорд и в Черустях, который составлял всего 18,5 миллиметра и принадлежал 1964 году", - написала Позднякова. Синоптик рассказала, что холодный атмосферный фронт в ночь на субботу еще "поливал" Москву и Московскую область. Наибольшее количество осадков выпало в восточных районах. Самый сильный дождь ночью прошел в поселке Черусти - 41 миллиметр, в Серебряных Прудах выпало 24 миллиметра, а в Коломне - 15 миллиметров. "На западе Подмосковья дожди были в основном небольшие. И порывистый ветер ночью сохранялся еще на юго-востоке Подмосковья, в Черустях в полночь скорость ветра достигала 19 метров в секунду", - пояснила специалист.
https://ria.ru/20240705/moskva-1957715866.html
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общество, московская область (подмосковье), клин, москва, татьяна позднякова
Общество, Московская область (Подмосковье), Клин, Москва, Татьяна Позднякова
В Подмосковье побиты суточные рекорды по количеству осадков

В Клину за сутки выпал 61 миллиметр осадков, что превысило предыдущий максимум

© РИА Новости / Дождь в деревнеДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Дождь в деревне
Дождь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В нескольких подмосковных городах в пятницу были побиты суточные рекорды по количеству осадков, в Клину выпал 61 миллиметр, что превысило предыдущий суточный максимум более чем в четыре раза, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"В ряде подмосковных городов при прохождении фронта были перекрыты суточные максимумы количества осадков. В частности, 5 июля в Клину за сутки выпал 61 миллиметр, прежний рекорд 1958 года был перекрыт более чем в четыре раза. Пал суточный рекорд и в Черустях, который составлял всего 18,5 миллиметра и принадлежал 1964 году", - написала Позднякова.
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Синоптик рассказала, что холодный атмосферный фронт в ночь на субботу еще "поливал" Москву и Московскую область. Наибольшее количество осадков выпало в восточных районах. Самый сильный дождь ночью прошел в поселке Черусти - 41 миллиметр, в Серебряных Прудах выпало 24 миллиметра, а в Коломне - 15 миллиметров.
"На западе Подмосковья дожди были в основном небольшие. И порывистый ветер ночью сохранялся еще на юго-востоке Подмосковья, в Черустях в полночь скорость ветра достигала 19 метров в секунду", - пояснила специалист.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)КлинМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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