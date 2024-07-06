https://ria.ru/20240706/pogoda-1957827976.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:09

2024-07-06T09:09

2024-07-06T09:10

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936959582_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_c5352106f05cee700a5f5a96ac0d8d00.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с юго-запада гребень антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, 22-24 градуса - в столице, 20-25 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Специалист добавил, что в регионе сохранится довольно плотный ветер, западный, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем он будет порывистый. Давление активно растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода