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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.07.2024
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09:09 06.07.2024 (обновлено: 09:10 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pogoda-1957827976.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:09
2024-07-06T09:10
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с юго-запада гребень антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, 22-24 градуса - в столице, 20-25 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Специалист добавил, что в регионе сохранится довольно плотный ветер, западный, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем он будет порывистый. Давление активно растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается облачная погода и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с юго-запада гребень антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, 22-24 градуса - в столице, 20-25 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что в регионе сохранится довольно плотный ветер, западный, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем он будет порывистый. Давление активно растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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