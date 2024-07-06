https://ria.ru/20240706/pogoda-1957827976.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:09
2024-07-06T09:09
2024-07-06T09:10
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать надвигающийся с юго-запада гребень антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, 22-24 градуса - в столице, 20-25 - в Подмосковье", - рассказал Леус. Специалист добавил, что в регионе сохранится довольно плотный ветер, западный, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем он будет порывистый. Давление активно растет, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода и до 24 градусов тепла