https://ria.ru/20240706/pogoda-1957811614.html
В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе
В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе - РИА Новости, 06.07.2024
В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе
Рекорды температуры на этой неделе "бились как орешки" во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:19
2024-07-06T03:19
2024-07-06T03:19
общество
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москва
киров
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рекорды температуры на этой неделе "бились как орешки" во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Рекорды сплошь и рядом. В четырех-пяти областях Центрального федерального округа рекорды бились как орешки, каждый день по 25-30 рекордов, иногда до 40. В Приволжском федеральном округе: в Кирове, в Саранске, в Йошкар-Оле, в Чебоксарах, на Дальнем Востоке: в Чите, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске. От Москвы до самых до окраин очень жаркая погода", - сказал Вильфанд. По его словам, погода в Москве на этой неделе соответствовала климатической норме для июля в Астрахани, самом жарком регионе в европейской части России. "Когда говорят "небывалая" жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур", - добавил синоптик.
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общество, россия, москва, киров, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Киров, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе
Вильфанд: рекорды температуры бились как орешки во многих регионах России
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рекорды температуры на этой неделе "бились как орешки" во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Рекорды сплошь и рядом. В четырех-пяти областях Центрального федерального округа рекорды бились как орешки, каждый день по 25-30 рекордов, иногда до 40. В Приволжском федеральном округе: в Кирове, в Саранске, в Йошкар-Оле, в Чебоксарах, на Дальнем Востоке: в Чите, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске. От Москвы до самых до окраин очень жаркая погода", - сказал Вильфанд.
По его словам, погода в Москве на этой неделе соответствовала климатической норме для июля в Астрахани, самом жарком регионе в европейской части России.
"Когда говорят "небывалая" жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур", - добавил синоптик.