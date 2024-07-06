https://ria.ru/20240706/pogoda-1957811614.html

В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе

В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе - РИА Новости, 06.07.2024

В Гидрометцентре рассказали о рекордах температуры на этой неделе

Рекорды температуры на этой неделе "бились как орешки" во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:19

2024-07-06T03:19

2024-07-06T03:19

общество

россия

москва

киров

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рекорды температуры на этой неделе "бились как орешки" во многих регионах России, иногда в 40 городах в день, жара действительно была небывалой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Рекорды сплошь и рядом. В четырех-пяти областях Центрального федерального округа рекорды бились как орешки, каждый день по 25-30 рекордов, иногда до 40. В Приволжском федеральном округе: в Кирове, в Саранске, в Йошкар-Оле, в Чебоксарах, на Дальнем Востоке: в Чите, в Хабаровске, в Южно-Сахалинске. От Москвы до самых до окраин очень жаркая погода", - сказал Вильфанд. По его словам, погода в Москве на этой неделе соответствовала климатической норме для июля в Астрахани, самом жарком регионе в европейской части России. "Когда говорят "небывалая" жара, иногда это преувеличение, а сейчас это действительно соответствует истине, потому не бывало таких температур", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240706/pogoda-1957810561.html

https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html

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общество, россия, москва, киров, роман вильфанд, гидрометцентр