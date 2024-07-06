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Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи" - РИА Новости, 06.07.2024
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03:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pogoda-1957810561.html
Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"
Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи" - РИА Новости, 06.07.2024
Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"
Опасные для организма "египетские ночи" в Москве закончатся на выходных, температура снова начнет опускаться до 10-12 градусов, начиная с воскресенья, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:02
2024-07-06T03:02
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Опасные для организма "египетские ночи" в Москве закончатся на выходных, температура снова начнет опускаться до 10-12 градусов, начиная с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночные температуры в Москве на этой неделе не опускались ниже 24 градусов. Ранее синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. "К счастью, заметно понизятся ночные температуры. В ночь на воскресенье - 10-12 градусов, в ночь на понедельник - 12-14 и в последующие дни недели - 13-18", - сказал Вильфанд.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"

Вильфанд: египетские ночи в Москве закончатся на выходных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Опасные для организма "египетские ночи" в Москве закончатся на выходных, температура снова начнет опускаться до 10-12 градусов, начиная с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночные температуры в Москве на этой неделе не опускались ниже 24 градусов. Ранее синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.
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"К счастью, заметно понизятся ночные температуры. В ночь на воскресенье - 10-12 градусов, в ночь на понедельник - 12-14 и в последующие дни недели - 13-18", - сказал Вильфанд.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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