https://ria.ru/20240706/pogoda-1957810561.html

Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"

Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи" - РИА Новости, 06.07.2024

Москвичам рассказали, когда закончатся "египетские ночи"

Опасные для организма "египетские ночи" в Москве закончатся на выходных, температура снова начнет опускаться до 10-12 градусов, начиная с воскресенья, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:02

2024-07-06T03:02

2024-07-06T03:02

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Опасные для организма "египетские ночи" в Москве закончатся на выходных, температура снова начнет опускаться до 10-12 градусов, начиная с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ночные температуры в Москве на этой неделе не опускались ниже 24 градусов. Ранее синоптик назвал такое явление "египетскими ночами" и отметил, что оно является опасным, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах. "К счастью, заметно понизятся ночные температуры. В ночь на воскресенье - 10-12 градусов, в ночь на понедельник - 12-14 и в последующие дни недели - 13-18", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20240705/pogoda-1957774077.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр