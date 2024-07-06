https://ria.ru/20240706/podtoplenie-1957815011.html

В Приморье вода ушла из 32 затопленных паводком домов

В Приморье вода ушла из 32 затопленных паводком домов - РИА Новости, 06.07.2024

В Приморье вода ушла из 32 затопленных паводком домов

Почти 104 частных дома и 216 приусадебных участков остаются подтопленными после паводка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T04:55

2024-07-06T04:55

2024-07-06T04:55

происшествия

дальнереченск

россия

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Почти 104 частных дома и 216 приусадебных участков остаются подтопленными после паводка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. По данным МЧС России на четверг, оставались подтопленными после паводка 136 частных домов и 241 приусадебный участок. "Остаются подтопленными 104 частных дома в Дальнереченске, а также 216 приусадебных участков в трёх муниципалитетах Приморья", - сообщил собеседник. В конце июня в Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченск, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Затопило дороги, сотни домов и придомовых территорий, а также почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

https://ria.ru/20240702/chs-1956792026.html

https://ria.ru/20240628/pavodok-1956000580.html

дальнереченск

россия

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происшествия, дальнереченск, россия, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024