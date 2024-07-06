https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html

Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"

Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб" - РИА Новости, 06.07.2024

Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"

Проект объединения платежных систем Ирана и России "Шетаб" и "Мир" вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:26

2024-07-06T15:26

2024-07-06T16:41

иран

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

карта "мир"

москва

сбербанк россии

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ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Проект объединения платежных систем Ирана и России "Шетаб" и "Мир" вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин, его слова приводит агентство Tasnim."На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы "Мир" к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень", — сказал он.По словам Фарзина, пользоваться картами "Мир" в Иране можно будет уже в конце августа. В свою очередь, граждане исламской республики смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы "Шетаб", добавил он.Помимо этого, глава ЦБ сообщил о заключении с Москвой валютного договора в целях обеспечения ликвидности нацвалют. Банковской системе и бизнесменам дадут необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами, уточнил он.Необходимость в объединении платежных систем двух стран появилась еще в 2018 году, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. А в июне 2022 года из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для ряда российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Центробанка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.

https://ria.ru/20240704/putin-1957327695.html

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иран

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, карта "мир", москва, сбербанк россии