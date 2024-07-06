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Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб" - РИА Новости, 06.07.2024
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15:26 06.07.2024 (обновлено: 16:41 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html
Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"
Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб" - РИА Новости, 06.07.2024
Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"
Проект объединения платежных систем Ирана и России "Шетаб" и "Мир" вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:26
2024-07-06T16:41
иран
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
карта "мир"
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ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Проект объединения платежных систем Ирана и России "Шетаб" и "Мир" вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин, его слова приводит агентство Tasnim."На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы "Мир" к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень", — сказал он.По словам Фарзина, пользоваться картами "Мир" в Иране можно будет уже в конце августа. В свою очередь, граждане исламской республики смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы "Шетаб", добавил он.Помимо этого, глава ЦБ сообщил о заключении с Москвой валютного договора в целях обеспечения ликвидности нацвалют. Банковской системе и бизнесменам дадут необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами, уточнил он.Необходимость в объединении платежных систем двух стран появилась еще в 2018 году, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. А в июне 2022 года из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для ряда российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Центробанка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.
https://ria.ru/20240704/putin-1957327695.html
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иран, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, карта "мир", москва, сбербанк россии
Иран, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Карта "Мир", Москва, Сбербанк России
Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"

Россия и Иран завершили объединение платежных систем "Мир" и "Шетаб"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Мир". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Проект объединения платежных систем Ирана и России "Шетаб" и "Мир" вышел на практический уровень, сообщил глава Центробанка исламской республики Мохаммад Фарзин, его слова приводит агентство Tasnim.
«
"На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы "Мир" к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень", — сказал он.
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По словам Фарзина, пользоваться картами "Мир" в Иране можно будет уже в конце августа. В свою очередь, граждане исламской республики смогут получать рубли в банкоматах России, используя карты системы "Шетаб", добавил он.
Помимо этого, глава ЦБ сообщил о заключении с Москвой валютного договора в целях обеспечения ликвидности нацвалют. Банковской системе и бизнесменам дадут необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами, уточнил он.
Необходимость в объединении платежных систем двух стран появилась еще в 2018 году, когда Тегеран отключили от системы международных переводов SWIFT. А в июне 2022 года из-за ситуации на Украине она перестала действовать и для ряда российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.
В мае 2022 года Москва и Тегеран договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Фарзин тогда заявил, что Система передачи финансовых сообщений Центробанка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.
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