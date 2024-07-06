https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957885220.html

Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:49

2024-07-06T16:49

2024-07-06T16:50

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иран

китай

си цзиньпин

масуд пезешкиан

саид джалили

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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Китай и Иран имеют долгую историю дружественных обменов, страны поддерживают здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений более полувека назад", - заявил в своем послании китайский лидер. Он отметил, что в условиях сложной региональной и международной обстановки, Китай и Иран всегда поддерживали друг друга и работали вместе, постоянно укрепляли стратегическое взаимное доверие, развивали обмены и сотрудничество в различных областях, а также поддерживали координацию по региональным и международным делам, что не только принесло пользу народам Китая и Ирана, но также внесло позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире. "Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать вместе с господином президентом над углублением китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, китай, си цзиньпин, масуд пезешкиан, саид джалили