https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957885220.html
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:49
2024-07-06T16:49
2024-07-06T16:50
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си цзиньпин
масуд пезешкиан
саид джалили
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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Китай и Иран имеют долгую историю дружественных обменов, страны поддерживают здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений более полувека назад", - заявил в своем послании китайский лидер. Он отметил, что в условиях сложной региональной и международной обстановки, Китай и Иран всегда поддерживали друг друга и работали вместе, постоянно укрепляли стратегическое взаимное доверие, развивали обмены и сотрудничество в различных областях, а также поддерживали координацию по региональным и международным делам, что не только принесло пользу народам Китая и Ирана, но также внесло позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире. "Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать вместе с господином президентом над углублением китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, китай, си цзиньпин, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Иран, Китай, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Си Цзиньпин направил Пезешкиану поздравление с избранием главой Ирана
ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили
, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
"Китай и Иран имеют долгую историю дружественных обменов, страны поддерживают здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений более полувека назад", - заявил в своем послании китайский лидер.
Он отметил, что в условиях сложной региональной и международной обстановки, Китай и Иран всегда поддерживали друг друга и работали вместе, постоянно укрепляли стратегическое взаимное доверие, развивали обмены и сотрудничество в различных областях, а также поддерживали координацию по региональным и международным делам, что не только принесло пользу народам Китая и Ирана, но также внесло позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире.
"Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать вместе с господином президентом над углублением китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Си Цзиньпина.