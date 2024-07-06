Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 06.07.2024 (обновлено: 16:50 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957885220.html
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:49
2024-07-06T16:50
в мире
иран
китай
си цзиньпин
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Китай и Иран имеют долгую историю дружественных обменов, страны поддерживают здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений более полувека назад", - заявил в своем послании китайский лидер. Он отметил, что в условиях сложной региональной и международной обстановки, Китай и Иран всегда поддерживали друг друга и работали вместе, постоянно укрепляли стратегическое взаимное доверие, развивали обмены и сотрудничество в различных областях, а также поддерживали координацию по региональным и международным делам, что не только принесло пользу народам Китая и Ирана, но также внесло позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире. "Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать вместе с господином президентом над углублением китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20240706/platezhi-1957872183.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, китай, си цзиньпин, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Иран, Китай, Си Цзиньпин, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Си Цзиньпин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Си Цзиньпин направил Пезешкиану поздравление с избранием главой Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил послание с поздравлениями Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, сообщает МИД КНР.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Россия и Иран объединили платежные системы "Мир" и "Шетаб"
Вчера, 15:26
"Китай и Иран имеют долгую историю дружественных обменов, страны поддерживают здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений более полувека назад", - заявил в своем послании китайский лидер.
Он отметил, что в условиях сложной региональной и международной обстановки, Китай и Иран всегда поддерживали друг друга и работали вместе, постоянно укрепляли стратегическое взаимное доверие, развивали обмены и сотрудничество в различных областях, а также поддерживали координацию по региональным и международным делам, что не только принесло пользу народам Китая и Ирана, но также внесло позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире.
"Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать вместе с господином президентом над углублением китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства", - говорится в сообщении Си Цзиньпина.
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте
Вчера, 12:56
 
В миреИранКитайСи ЦзиньпинМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала