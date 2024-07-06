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Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
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11:41 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957842155.html
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:41
2024-07-06T11:41
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
масуд пезешкиан
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом Минск, сообщило белорусское госагентство Белта. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. "Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в цитируемом агентством поздравлении. Лукашенко отметил, что диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. "Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко также пригласил Пезешкиана в удобное для него время посетить Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях, сообщает агентство.
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
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в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием главой Ирана и пригласил его в Минск

© AP Photo / Vahid SalemiРеформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом Минск, сообщило белорусское госагентство Белта.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране.
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"Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в цитируемом агентством поздравлении.
Лукашенко отметил, что диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется.
"Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко также пригласил Пезешкиана в удобное для него время посетить Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях, сообщает агентство.
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В миреИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоМасуд Пезешкиан
 
 
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