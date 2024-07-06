https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957842155.html

Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:41

2024-07-06T11:41

2024-07-06T11:41

в мире

иран

белоруссия

александр лукашенко

масуд пезешкиан

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом Минск, сообщило белорусское госагентство Белта. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. "Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в цитируемом агентством поздравлении. Лукашенко отметил, что диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. "Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко также пригласил Пезешкиана в удобное для него время посетить Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях, сообщает агентство.

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан