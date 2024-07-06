https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957842155.html
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:41
2024-07-06T11:41
2024-07-06T11:41
в мире
иран
белоруссия
александр лукашенко
масуд пезешкиан
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом Минск, сообщило белорусское госагентство Белта. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. "Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в цитируемом агентством поздравлении. Лукашенко отметил, что диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. "Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул президент Белоруссии. Лукашенко также пригласил Пезешкиана в удобное для него время посетить Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях, сообщает агентство.
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, белоруссия, александр лукашенко, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием главой Ирана и пригласил его в Минск
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Исламской Республики Иран и пригласил его посетить с визитом Минск, сообщило белорусское госагентство Белта.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране.
"Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в цитируемом агентством поздравлении.
Лукашенко отметил, что диалог между Минском и Тегераном
на всех уровнях уверенно расширяется.
"Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко также пригласил Пезешкиана в удобное для него время посетить Белоруссию с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях, сообщает агентство.