https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957837918.html

Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Президент России Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:52

2024-07-06T10:52

2024-07-06T11:18

иран

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану по случаю избрания президентом Ирана, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Пезешкиан, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в телеграмме.Путин выразил надежду, что деятельность Пезешкиана будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо народов России и Ирана, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности."Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил президент.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

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Варвара Скокшина

иран, масуд пезешкиан, в мире, владимир путин, москва, россия