https://ria.ru/20240706/peskov-1957891131.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию - РИА Новости, 06.07.2024

В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию

В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:17

2024-07-06T17:17

2024-07-06T19:24

россия

индия

нарендра моди

дмитрий песков

политика

павел зарубин

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста."Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — сказал он.Как подчеркнул Песков, встреча будет официальным визитом. При этом он выразил надежду, что лидеры смогут пообщаться и в неформальной обстановке."И состоятся, конечно, переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций", — добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Москвы и Дели в региональных и международных делах.Как сообщила пресс-служба Кремля, индийский лидер посетит Россию 8-9 июля. Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, политика, павел зарубин