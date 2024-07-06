https://ria.ru/20240706/peskov-1957891131.html
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию
В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:17
2024-07-06T17:17
2024-07-06T19:24
россия
индия
нарендра моди
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста."Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — сказал он.Как подчеркнул Песков, встреча будет официальным визитом. При этом он выразил надежду, что лидеры смогут пообщаться и в неформальной обстановке."И состоятся, конечно, переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций", — добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Москвы и Дели в региональных и международных делах.Как сообщила пресс-служба Кремля, индийский лидер посетит Россию 8-9 июля. Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240627/tovarooborot-1955749534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, политика, павел зарубин
Россия, Индия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Политика, Павел Зарубин
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию
Песков о поездке Моди в Россию: Кремль ожидает важного полноформатного визита
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram
-канале журналиста.
«
"Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — сказал он.
Как подчеркнул Песков, встреча будет официальным визитом. При этом он выразил надежду, что лидеры смогут пообщаться и в неформальной обстановке.
"И состоятся, конечно, переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций", — добавил пресс-секретарь.
Песков отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Москвы и Дели в региональных и международных делах.
Как сообщила пресс-служба Кремля, индийский лидер посетит Россию 8-9 июля. Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.