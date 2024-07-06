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В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
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17:17 06.07.2024 (обновлено: 19:24 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/peskov-1957891131.html
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию
В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:17
2024-07-06T19:24
россия
индия
нарендра моди
дмитрий песков
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста."Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — сказал он.Как подчеркнул Песков, встреча будет официальным визитом. При этом он выразил надежду, что лидеры смогут пообщаться и в неформальной обстановке."И состоятся, конечно, переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций", — добавил пресс-секретарь.Песков отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Москвы и Дели в региональных и международных делах.Как сообщила пресс-служба Кремля, индийский лидер посетит Россию 8-9 июля. Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, политика, павел зарубин
Россия, Индия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Политика, Павел Зарубин
В Кремле рассказали об ожиданиях от визита Моди в Россию

Песков о поездке Моди в Россию: Кремль ожидает важного полноформатного визита

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Кремле ожидают важного полноформатного визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.
«
"Мы ожидаем очень важного полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — сказал он.
Как подчеркнул Песков, встреча будет официальным визитом. При этом он выразил надежду, что лидеры смогут пообщаться и в неформальной обстановке.
"И состоятся, конечно, переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе — в составе делегаций", — добавил пресс-секретарь.
Песков отметил, что "повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", учитывая и уровень двусторонних отношений, и объем торгово-экономического сотрудничества, и роль Москвы и Дели в региональных и международных делах.
Как сообщила пресс-служба Кремля, индийский лидер посетит Россию 8-9 июля. Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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РоссияИндияНарендра МодиДмитрий ПесковПолитикаПавел Зарубин
 
 
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