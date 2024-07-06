Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 06.07.2024 (обновлено: 17:26 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/peregovory-1957890554.html
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 06.07.2024
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время его визита в РФ проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно им удастся... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:14
2024-07-06T17:26
владимир путин
нарендра моди
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_700ba4423e79adccbecf866061878491.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время его визита в РФ проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля."Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", - рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240706/orban-1957860048.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3cef4ad8bc6b848bb376eca672332b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, нарендра моди, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время его визита в РФ проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля.
"Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", - рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Вчера, 14:07
 
Владимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала