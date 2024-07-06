https://ria.ru/20240706/peregovory-1957890554.html
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди - РИА Новости, 06.07.2024
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время его визита в РФ проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно им удастся... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:14
2024-07-06T17:14
2024-07-06T17:26
владимир путин
нарендра моди
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во время его визита в РФ проведут переговоры в узком и в расширенном составе, возможно им удастся пообщаться и в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля."Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций", - рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240706/orban-1957860048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нарендра моди, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
В Кремле рассказали о будущих переговорах Путина и Моди
Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах