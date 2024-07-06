https://ria.ru/20240706/parizh-1957879703.html

Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников - РИА Новости, 06.07.2024

Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся в субботу на фоне забастовки сотрудников, которые требуют назначение премий из-за работы во время... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:21

2024-07-06T16:21

2024-07-06T16:21

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париж

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся в субботу на фоне забастовки сотрудников, которые требуют назначение премий из-за работы во время проведения мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, говорится на странице учреждения в соцсети X. "В связи с общественным движением Центр Помпиду и библиотека закрыты сегодня в субботу, 6 июля", - сказано в сообщении. Как сообщает агентство Франс Пресс, инициатива провести забастовку принадлежит профсоюзу "Сила рабочих" (FO). Сотрудники считают, что мероприятия, связанные с Олимпиадой в Париже, приведут к дополнительной рабочей нагрузке. "Факел пройдет по площади 14 июля, и мы одно из тех учреждений, которые не будут закрыты во время Олимпийских игр, так что может быть наплыв людей", - цитирует агентство представителя профсоюза в Центре Помпиду Филиппа Маэ. Правительство опубликовало 23 июня указы, позволяющие выплачивать дополнительные премии в размере до 1,5 тысячи евро нескольким категориям государственных служащих, задействованных в рамках проведения Олимпийских и Параолимпийских игр. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949313742.html

https://ria.ru/20240628/profsoyuzy-1956147598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж