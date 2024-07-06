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Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников - РИА Новости, 06.07.2024
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16:21 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/parizh-1957879703.html
Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников - РИА Новости, 06.07.2024
Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся в субботу на фоне забастовки сотрудников, которые требуют назначение премий из-за работы во время... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:21
2024-07-06T16:21
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся в субботу на фоне забастовки сотрудников, которые требуют назначение премий из-за работы во время проведения мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, говорится на странице учреждения в соцсети X. "В связи с общественным движением Центр Помпиду и библиотека закрыты сегодня в субботу, 6 июля", - сказано в сообщении. Как сообщает агентство Франс Пресс, инициатива провести забастовку принадлежит профсоюзу "Сила рабочих" (FO). Сотрудники считают, что мероприятия, связанные с Олимпиадой в Париже, приведут к дополнительной рабочей нагрузке. "Факел пройдет по площади 14 июля, и мы одно из тех учреждений, которые не будут закрыты во время Олимпийских игр, так что может быть наплыв людей", - цитирует агентство представителя профсоюза в Центре Помпиду Филиппа Маэ. Правительство опубликовало 23 июня указы, позволяющие выплачивать дополнительные премии в размере до 1,5 тысячи евро нескольким категориям государственных служащих, задействованных в рамках проведения Олимпийских и Параолимпийских игр. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240530/frantsiya-1949313742.html
https://ria.ru/20240628/profsoyuzy-1956147598.html
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в мире, париж
В мире, Париж
Центр Помпиду в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Центр культуры и искусства в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

CC BY-SA 2.0 / Osmar Valdebenito / Centre PompidouЦентр Помпиду
Центр Помпиду - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Osmar Valdebenito / Centre Pompidou
Центр Помпиду. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся в субботу на фоне забастовки сотрудников, которые требуют назначение премий из-за работы во время проведения мероприятий, связанных с Олимпийскими играми, говорится на странице учреждения в соцсети X.
"В связи с общественным движением Центр Помпиду и библиотека закрыты сегодня в субботу, 6 июля", - сказано в сообщении.
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Как сообщает агентство Франс Пресс, инициатива провести забастовку принадлежит профсоюзу "Сила рабочих" (FO). Сотрудники считают, что мероприятия, связанные с Олимпиадой в Париже, приведут к дополнительной рабочей нагрузке.
"Факел пройдет по площади 14 июля, и мы одно из тех учреждений, которые не будут закрыты во время Олимпийских игр, так что может быть наплыв людей", - цитирует агентство представителя профсоюза в Центре Помпиду Филиппа Маэ.
Правительство опубликовало 23 июня указы, позволяющие выплачивать дополнительные премии в размере до 1,5 тысячи евро нескольким категориям государственных служащих, задействованных в рамках проведения Олимпийских и Параолимпийских игр.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
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