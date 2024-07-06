https://ria.ru/20240706/otvetstvennost-1957811310.html

Эксперт рассказал об ответственности за сбор редких растений и грибов

Эксперт рассказал об ответственности за сбор редких растений и грибов - РИА Новости, 06.07.2024

Эксперт рассказал об ответственности за сбор редких растений и грибов

Уголовная ответственность в России предусмотрена за сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой, рассказал РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:11

2024-07-06T03:11

2024-07-06T03:11

россия

дальний восток

горный алтай

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уголовная ответственность в России предусмотрена за сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный Фронт. Аналитика" Роман Чикун. С 12 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон, устанавливающий уголовную ответственность за умышленные уничтожение или повреждение, незаконные добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ (статья 260.1 УК РФ). По данным эксперта, специальный список особо ценных растений и грибов, за незаконный сбор которых устанавливается уголовная ответственность, утвержден постановлением правительства. "Так, в перечень вошли такие растения, как женьшень настоящий и родиола розовая, а также редкий и дорогой вид грибов рядовка мацутакэ. Именно за незаконную добычу, сбор и продажу этого гриба (рядовка мацутакэ) наступает в настоящее время уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260.1 УК РФ", - рассказал Чикун. Он напомнил, что самым мягким видом наказания, предусмотренным частью1 статьи 260.1 УК РФ, являются обязательные работы на срок до 480 часов, а самым строгим, предусмотренным частью 6 этой же статьи, - лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей за совершение группой лиц или организованной преступной группой с использованием служебного положения или с продажей через интернет и СМИ. Чикун подчеркнул, что авторами законопроекта в пояснительной записке отмечалось, что в ряде субъектов РФ в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу РФ. По его словам, особую актуальность эта проблема приобретает в регионах, являющихся местом произрастания большого количества эндемичных видов растений, как например Дальний Восток, Горный Алтай, Крым. "Хотелось бы также отметить, что авторы законопроекта обращали внимание на то, что для наступления уголовной ответственности по статьям 260.1 УК РФ должен быть прямой умысел, то есть человек не может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение таких деяний по неосторожности", - добавил Чикун.

https://ria.ru/20231014/griby-1902692480.html

https://ria.ru/20231012/griby-1902149214.html

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дальний восток

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россия, дальний восток, горный алтай, общество