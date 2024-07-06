https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957878917.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии

Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии - РИА Новости, 06.07.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:16

2024-07-06T16:16

2024-07-06T16:16

происшествия

здоровье - общество

россия

гусиноозерск

республика бурятия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в числе которых и дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась 10 заболевшим, включая восемь детей. Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в субботу заявила, что число отравившихся едой возросло до 56 человек, 36 из них - дети. Позже в субботу прокуратура Бурятии сообщила, что число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, при это в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту. "В Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания... Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html

россия

гусиноозерск

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, гусиноозерск, республика бурятия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)