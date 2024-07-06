Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии
СК РФ: после массового отравления едой в кафе в Бурятии заведут уголовное дело
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в числе которых и дети, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась 10 заболевшим, включая восемь детей. Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в субботу заявила, что число отравившихся едой возросло до 56 человек, 36 из них - дети. Позже в субботу прокуратура Бурятии сообщила, что число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, при это в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.
"В Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания... Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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