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Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии - РИА Новости, 06.07.2024
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16:16 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957878917.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии - РИА Новости, 06.07.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:16
2024-07-06T16:16
происшествия
здоровье - общество
россия
гусиноозерск
республика бурятия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в числе которых и дети, сообщается в Telegram-канале ведомства. В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась 10 заболевшим, включая восемь детей. Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в субботу заявила, что число отравившихся едой возросло до 56 человек, 36 из них - дети. Позже в субботу прокуратура Бурятии сообщила, что число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, при это в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту. "В Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания... Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html
россия
гусиноозерск
республика бурятия
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происшествия, здоровье - общество, россия, гусиноозерск, республика бурятия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Гусиноозерск, Республика Бурятия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления в Бурятии

СК РФ: после массового отравления едой в кафе в Бурятии заведут уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления едой в кафе в Бурятии, где пострадало более 50 человек, в числе которых и дети, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу прокуратура Бурятии информировала, что 22 человека обратились пятого июля в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась 10 заболевшим, включая восемь детей. Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в субботу заявила, что число отравившихся едой возросло до 56 человек, 36 из них - дети. Позже в субботу прокуратура Бурятии сообщила, что число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, 39 из них - дети, при это в ведомстве добавили, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.
Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания... Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияГусиноозерскРеспублика БурятияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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