https://ria.ru/20240706/orban-1957875800.html

Орбан объяснил визит в Москву поиском мира на Украине и интересами Венгрии

Орбан объяснил визит в Москву поиском мира на Украине и интересами Венгрии - РИА Новости, 06.07.2024

Орбан объяснил визит в Москву поиском мира на Украине и интересами Венгрии

Визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе, заявил президент Венгрии Виктор Орбан,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:55

2024-07-06T15:55

2024-07-06T15:55

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе, заявил президент Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с Владимиром Путиным в российской столице. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. "Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну", - заявил Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по окончанию своего визита в Москву. Поиск решения украинского конфликта венгерский премьер назвал своей "христианской обязанностью", пускай его поездка в Москву и будет иметь для него лично политические последствия на Западе. Он уточнил, что для него это, в то же время, не стало новым опытом, поскольку он и ранее встречался с Путиным. Премьер рассказал, что из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии, в первые встречи "это было непростой работой найти базис, как мы будем сотрудничать в будущем". Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

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