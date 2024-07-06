https://ria.ru/20240706/opasnost-1957938231.html

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.07.2024

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщили власти регионов в Тelegram-каналах. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:44

2024-07-06T21:44

2024-07-06T21:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщили власти регионов в Тelegram-каналах."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал врио губернатора региона Алексей Смирнов."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщило ГУМЧС по Белгородской области.

https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, алексей смирнов (политик)