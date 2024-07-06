https://ria.ru/20240706/opasnost-1957847301.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:28
2024-07-06T12:28
2024-07-06T12:28
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Чаплынском муниципальном округе объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - написал он.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Чаплынском районе Херсонской области объявили ракетную опасность