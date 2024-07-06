https://ria.ru/20240706/opasnost-1957847301.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.07.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:28

2024-07-06T12:28

2024-07-06T12:28

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Чаплынском муниципальном округе объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - написал он.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо