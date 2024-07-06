https://ria.ru/20240706/opasnost-1957818196.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.07.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:27

2024-07-06T06:27

2024-07-06T06:27

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, безопасность, россия