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В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/opasnost-1957818196.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.07.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:27
2024-07-06T06:27
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили воздушную опасность

ГУМЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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