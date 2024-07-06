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В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 06.07.2024
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:27
2024-07-06T06:27
2024-07-06T06:27
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
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липецкая область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили воздушную опасность
ГУМЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность