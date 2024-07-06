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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 06.07.2024
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:50
2024-07-06T02:50
2024-07-06T02:53
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
МЧС: в Липецкой области объявили режим воздушной опасности