https://ria.ru/20240706/opasnost-1957809508.html

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 06.07.2024

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:50

2024-07-06T02:50

2024-07-06T02:53

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону."Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия