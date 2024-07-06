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В Одессе националисты избили и похитили тренера - РИА Новости, 06.07.2024
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15:40 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/odessa-1957873902.html
В Одессе националисты избили и похитили тренера
В Одессе националисты избили и похитили тренера - РИА Новости, 06.07.2024
В Одессе националисты избили и похитили тренера
В Одессе неизвестные избили тренера после провокации в спортивном клубе, после чего в сопровождении украинского националиста Демьяна Ганула увезли пострадавшего РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:40
2024-07-06T15:40
в мире
одесса
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Одессе неизвестные избили тренера после провокации в спортивном клубе, после чего в сопровождении украинского националиста Демьяна Ганула увезли пострадавшего в неизвестном направлении, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "После того как фитнес-тренеру из Одессы, который обматерил военного, разбили лицо, его посадили в бусик (микроавтобус - ред.). Видимо, повезут в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред)", - говорится в сообщении издания. На сопровождающих публикацию кадрах видно, как двое провоцировали тренера на скандал. В частности, они устроили допрос с пристрастием, какого он мнения о ВСУ и о батальоне "Айдар"*. Пресс-служба московских судов в апреле этого года сообщала, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Ему вменяется две две статьи уголовного кодекса РФ "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений" и "нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". По второй статье ему грозит до 20 лет заключения. Демьян Ганул — одесский радикал, который на годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Столкновение сторонников и противников Майдана закончилось дракой и поджогом Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате чего погибли 48 человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240414/telegraf-1939919792.html
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в мире, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе националисты избили и похитили тренера

В Одессе тренера спровоцировали, избили и увезли в неизвестном направлении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Одессе неизвестные избили тренера после провокации в спортивном клубе, после чего в сопровождении украинского националиста Демьяна Ганула увезли пострадавшего в неизвестном направлении, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"После того как фитнес-тренеру из Одессы, который обматерил военного, разбили лицо, его посадили в бусик (микроавтобус - ред.). Видимо, повезут в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред)", - говорится в сообщении издания.
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На сопровождающих публикацию кадрах видно, как двое провоцировали тренера на скандал. В частности, они устроили допрос с пристрастием, какого он мнения о ВСУ и о батальоне "Айдар"*.
Пресс-служба московских судов в апреле этого года сообщала, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Ему вменяется две две статьи уголовного кодекса РФ "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений" и "нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". По второй статье ему грозит до 20 лет заключения.
Демьян Ганул — одесский радикал, который на годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Столкновение сторонников и противников Майдана закончилось дракой и поджогом Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате чего погибли 48 человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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