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Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 06.07.2024
Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 65 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 187 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:24
2024-07-06T00:24
2024-07-06T00:24
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 65 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 187 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестьдесят пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать два обстрела - на Донецком направлении. Тридцать девять обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Ясиноватском направлении. Два обстрела - на Волновахском направлении. Один обстрел - на Светлодарском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 187 боеприпасов. По данным представительства, погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения, среди них - девочка-подросток. Также пострадали два сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20240705/gibel-1957779631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 187 боеприпасов