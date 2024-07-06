Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 06.07.2024 (обновлено: 22:57 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957942932.html
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС - РИА Новости, 06.07.2024
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:28
2024-07-06T22:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел&quot;, — говорится в заявлении.В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.
https://ria.ru/20240706/donetsk-1957907096.html
https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : ВГА Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел", — говорится в заявлении.

Фрагменты разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке
Вчера, 18:38
В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.
Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.
Пожарный расчет неподалеку от места обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Гладков оценил разрушения в Белгородской области после атаки ВСУ
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала