https://ria.ru/20240706/obstrel-1957942932.html

В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС - РИА Новости, 06.07.2024

В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:28

2024-07-06T22:28

2024-07-06T22:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале."В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел", — говорится в заявлении.В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.

https://ria.ru/20240706/donetsk-1957907096.html

https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия