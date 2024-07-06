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В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС - РИА Новости, 06.07.2024
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:28
2024-07-06T22:28
2024-07-06T22:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале."В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел", — говорится в заявлении.В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.
https://ria.ru/20240706/donetsk-1957907096.html
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС