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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Александровку - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957876513.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Александровку - РИА Новости, 06.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Александровку
Украинские войска в субботу днём выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, Петровскому району Донецка и посёлку Александровка... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:57
2024-07-06T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
петровский район
сергей шойгу
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, Петровскому району Донецка и посёлку Александровка под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населённый пункт Кураховка - населённый пункт Александровка: три снаряда калибра 155 миллиметров... 14.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 15.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней два "натовских" снаряда аналогичного калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html
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в мире, донецк, горловка, петровский район, сергей шойгу, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Петровский район, Сергей Шойгу, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Александровку

ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Горловке, Донецку и Александровке

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбстрел со стороны ВСУ
Обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обстрел со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, Петровскому району Донецка и посёлку Александровка под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населённый пункт Кураховка - населённый пункт Александровка: три снаряда калибра 155 миллиметров... 14.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 15.25 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней два "натовских" снаряда аналогичного калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаПетровский районСергей ШойгуСЦККСтиролНАТО
 
 
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